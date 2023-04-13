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По мнению полковника и ветерана военной разведки Рустема Клупова, в украинских Вооруженных силах наибольшей проблемой является техника, так как остатки советской техники уже устарели, а использование иностранного оружия вызывает множество трудностей в обучении и потенциально его поставки могут быть прекращены в любой момент. Об этом пишет URA.RU.

Эксперт отметил, что технические проблемы затрагивают ПВО, артиллерию и танки, а особенно проблематичной является авиация.

Кроме того, иностранное вооружение вызывает проблемы с обучением солдат. Ветеран военной разведки РФ добавил, что каждый военнослужащий должен быть обучен действовать только по своей специальности, независимо от того, где и каким образом он служил ранее.

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