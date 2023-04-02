Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спецоперация ВС России на Украине – это своеобразная дезинсекция, призванная покончить с вредительским режимом президента Владимира Зеленского. Такое сравнение привел американский писатель и бывший военнослужащий ВС США Ноктис Дрейвен.

Он пояснил, что влияние Запада на Украину стало слишком сильным. В итоге правящие круги страны превратились в «болванчиков», ничего не решающих марионеток. Именно поэтому Россия взяла на себя обязанность освободить Украину от западного влияния.

«Если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожаете весь дом, вы выгоняете вредителя», – пояснил Дрейвен.

Ранее он также заявлял, что все разговоры о желании ВСУ вести боевые действия против России до последнего украинца – это полный бред. Если у кого и имеется такое желание, то это президент Зеленский и его западные хозяева. Граждане же Украины давно ждут прекращения бессмысленного противостояния и уж точно не рвутся на фронт, что хорошо видно по мобилизации.

Вам может понравиться

«РВ» опубликовала сделанную украинскими военными видеозапись городских боев в Артемовске

Боевики ВСУ сняли видео городского боя в Артемовске, которое в своем телеграм-канале разместил портал «Русская весна». На кадрах постоянно слышатся автоматные выстрелы. Украинские военные перемещаются по улицам города, регулярно отстреливаясь

Командир батальона “Восток” Александр Ходаковский получил повышение в должности

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский с позывным «Скиф» указом президента РФ Владимира Путина назначен на должность руководителя Главного Управления Росгвардии по ДНР. Отмечается, что сам он пока не сообщил

RusVesna: ВС РФ нанесли удар зажигательными боеприпасами по позициям войск ВСУ в Угледаре

Российские ВС устроили боевикам ВСУ настоящий огненный дождь, нанеся по их позициям в Угледаре массированный удар зажигательными снарядами. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись этой атаки. Отмечается, что боезаряды выпускаются реактивными