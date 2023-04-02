Спецоперация ВС России на Украине – это своеобразная дезинсекция, призванная покончить с вредительским режимом президента Владимира Зеленского. Такое сравнение привел американский писатель и бывший военнослужащий ВС США Ноктис Дрейвен.

Он пояснил, что влияние Запада на Украину стало слишком сильным. В итоге правящие круги страны превратились в «болванчиков», ничего не решающих марионеток. Именно поэтому Россия взяла на себя обязанность освободить Украину от западного влияния.

«Если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожаете весь дом, вы выгоняете вредителя», – пояснил Дрейвен.

Ранее он также заявлял, что все разговоры о желании ВСУ вести боевые действия против России до последнего украинца – это полный бред. Если у кого и имеется такое желание, то это президент Зеленский и его западные хозяева. Граждане же Украины давно ждут прекращения бессмысленного противостояния и уж точно не рвутся на фронт, что хорошо видно по мобилизации.