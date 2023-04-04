Бывший полковник американской армии Джонатан Свит поделился своим мнением относительно скорого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и утверждает, что активные боевые действия украинских подразделений могут повлиять на весь исход спецоперации.

Как сообщает «МК», бывший разведчик ВС США сравнил наступление украинских войск с историческими событиями, такими как битва за Нормандию и вторжение в Инчхон во время Корейской войны.

Свит вспомнил, как в 1944 году более 250 тысяч солдат союзников высадились на французские пляжи в одном из крупнейших десантов в истории, который привел к освобождению Парижа и внес свой вклад в победу над нацистской Германией.

Кроме того, он напомнил, как в 1950 году морские пехотинцы Америки высадились в Инчхоне и смогли отбить Сеул у Северной Кореи.

Свит считает, что при должных усилиях контрнаступление ВСУ также может сыграть решающую роль в спецоперации на Украине.