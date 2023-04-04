ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экс-полковник американской армии Джонатан Свит высказал свое мнение относительно подготовки Киева к будущему весеннему контрнаступлению. Он сделал сравнение по масштабу и важностью данной контратаки с битвой за Нормандию и вторжением Инчхон в Корее. Ведь эти военные события являются знаковыми в истории.

Отметим, что в битве за Нормандию против Германии приняло участие более 250 тысяч солдат союзников, высадившихся на берег. Кровавое событие произошло 6 июня 1944 года. Данное сражение дало возможность освободить Париж и стало основой для будущего поражения немецких нацистов.

Свит подчеркнул, что на фоне боев за Бахмут (прежнее название Артемовск), генералы ВСУ стремятся нарастить боевую мощь и максимально подготовить украинских военных к будущей битве с российскими силами. Бывший полковник также добавил, что на данный момент неизвестно направление, на котором будет совершен удар со стороны ВСУ. Он отметил, что глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял о планах Генштаба осуществить операции по нескольким направлениям.

Вам может понравиться

Пригожин призвал для людей вроде Дарьи Треповой вернуть в законодательство смертную казнь

Евгений Пригожин, глава частной военной компании «Вагнер», высказался в интервью Shot о теракте в Санкт-Петербурге. Там в результате взрыва в кафе был убит военный корреспондент Владлен Татарский. Пригожин заявил, что

Липунов: Финляндия вступила в Североатлантический альянс ради юридических гарантий по пятой статье устава НАТО

Вооруженные силы Финляндии уже давно соответствуют всем стандартам блока НАТО и полностью интегрированы в его структуру, поэтому официальное вступление страны в Североатлантический альянс необходимо правительству для юридических гарантий по выполнению

В сводке штурма Бахмута сообщается об очередных успехах российских бойцов

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на территории Артемовска (укр. название Бахмут). Об этом сообщает ресурс «Русская Весна». По информации военного корреспондента Александра Симонова, «музыканты» смогли полностью освободить промышленную зону АЗОМ.