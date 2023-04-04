Экс-полковник американской армии Джонатан Свит высказал свое мнение относительно подготовки Киева к будущему весеннему контрнаступлению. Он сделал сравнение по масштабу и важностью данной контратаки с битвой за Нормандию и вторжением Инчхон в Корее. Ведь эти военные события являются знаковыми в истории.

Отметим, что в битве за Нормандию против Германии приняло участие более 250 тысяч солдат союзников, высадившихся на берег. Кровавое событие произошло 6 июня 1944 года. Данное сражение дало возможность освободить Париж и стало основой для будущего поражения немецких нацистов.

Свит подчеркнул, что на фоне боев за Бахмут (прежнее название Артемовск), генералы ВСУ стремятся нарастить боевую мощь и максимально подготовить украинских военных к будущей битве с российскими силами. Бывший полковник также добавил, что на данный момент неизвестно направление, на котором будет совершен удар со стороны ВСУ. Он отметил, что глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял о планах Генштаба осуществить операции по нескольким направлениям.