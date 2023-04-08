Британская армия закупает шведские противотанковые гранатометы Carl-Gustaf M4, чтобы восполнить пробел в собственных противотанковых возможностях, оставшийся после пожертвования аналогичного оборудования Украине. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о сделке на сумму 4,6 миллиона фунтов стерлингов (5,7 миллиона долларов) по закупке у шведской компании Saab новой партии вооружений, а также обучению персонала во время встречи со своим шведским коллегой Палом Джонсоном.

Британцы пока что не предоставили никаких подробностей о сроках поставки или количестве оружия. Более ранние версии гранатометов Carl-Gustaf использовались британскими военными в период с 1970-х по 1990-е годы, прежде чем были сняты с производства.

Британская сделка была не единственным успехом в экспортных продажах шведских противотанковых вооружений, о чем Saab объявила на минувшей неделе. Ведущий шведский производитель оружия заявил, что он также подписал рамочные соглашения с Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA) в отношении противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M4 и AT4.

NSPA разместило заказ на закупку боеприпасов Carl-Gustaf с поставками, запланированными на 2023-2025 годы, а также аналогичную сделку на ракеты AT4 с поставками, запланированными на 2023-2024 годы.

Разработанное Saab совместно с британским подразделением европейского консорциума Thales другое противотанковое оружие – NLAW выпускается на заводе недалеко от Белфаста в Северной Ирландии, и также расширяет свои производственные мощности. Британцы заказали ранее 600 экземпляров этих систем для поставки в текущем году.

«Пытаясь создать цепочку поставок снятого с производства оружия, официальные лица британского военного ведомства объявили о заключении дополнительной сделки с Saab в декабре 2022 года на сумму 229 миллионов фунтов стерлингов на поставку большого количества оружия, начиная со следующего года, с завершением поставок в 2026 году», – указывает Defense News.

Издание также отмечает, что сделка по закупке Carl-Gustaf «была частью широкомасштабных переговоров Уоллеса и Джонсона, которые включали британскую поддержку застопорившихся усилий Швеции по вступлению в НАТО».

Стороны также подписали письмо о намерениях поставить 14 колесных 155-мм артиллерийских орудий Archer производства BAE Systems Bofors для замены переданных в дар Украине гусеничных артиллерийских машин AS90 британской армии.

При этом было заявлено, что самоходные артиллерийские установки Archer «предназначены в качестве временной меры до тех пор, пока Великобритания не приобретет новый парк орудий», который планируется ввести в эксплуатацию предположительно к концу текущего десятилетия.

«Возможное будущее сотрудничество» в поддержку Украины также было в повестке дня двух министров обороны, говорится в заявлении Минобороны Великобритании. Представитель ведомства отказался уточнить характер этого «возможного сотрудничества», но считается, что обе стороны вырабатывают совместные планы действий, чтобы удовлетворить насущные потребности Киева в поддержке его армии вооружением от стран Запада.