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Депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман объяснил обращение супруги польского президента к Владимиру Зеленскому на русском языке. Своей точкой зрения он поделился с журналистом издания «Взгляд».

Напомним, что общественность обратила внимание на приветствие супруги президента Польши Агаты Корнхаузер-Дуды украинского президента Владимира Зеленского и его жены Елены Зеленской на чистом русском языке во время их первого официального визита в Польшу. Когда Зеленский на украинском языке сказал «добрый ранок», то получил ответ от первой леди Польши на чистом русском: «добрый день».

По мнению Вассермана, еще в советское время большинство поляков изучали русский язык. К тому же, многие владеют русским ввиду экономических и внешнеполитических взаимодействий с Россией. А украинский язык для большинства поляков является чужим, так как для них он не имеет никакого значения – ни экономического, ни культурного.

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