Переданная Украине коллективным Западом натовская военная техника будет ломаться все чаще и чаще, поскольку ее эксплуатируют наспех обученные экипажи. Об этом в беседе с ИА URA.RU рассказал военный эксперт и ветеран боевых действий Василий Дандыкин.

По его словам, большая часть переданной ВСУ западной бронетехники представляет собой устаревшие виды вооружения, уже отслужившие по большей части свой максимальный срок эксплуатации. Также немаловажным фактором правильной эксплуатации техники является правильно обученные экипажи. Сообщается, что недавно во время обучения украинские танкисты, спускаясь с холма на немецком танке Леопард, уперлись орудием в землю, повредив при этом крепление башни.

По мнению военного эксперта, подобные случаи будут происходить с украинскими военнослужащими все чаще, поскольку танкисты ВСУ прошли ускоренный курс подготовки и не имеют реального опыта использования громоздкой натовской техники. При этом в советском союзе на подготовку одного экипажа танка отводилось время в полгода, а в настоящий момент в российской армии экипаж готовят четыре месяца, резюмировал Дандыкин.