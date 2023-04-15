Польское издание NDP пишет, что масштабная утечка секретных данных Пентагона оказалась на руку Соединенным Штатам. Вашингтон изначально не верил в успех контрнаступления украинской армии и поэтому сам организовал слив документов, чтобы отсрочить и собственный позор, и разгром ВСУ российскими войсками, передает «Московский комсомолец».

Авторы напоминают о колоссальных потерях Киева, которые президенту Украины Зеленскому и командованию ВСУ становится все сложнее скрывать от граждан страны. По данным экспертов, украинская армия уже потеряла до 300 тысяч боевиков, совсем скоро она будет вынуждена уйти из Артемовска, который называла неприступной крепостью. Не исключено, что именно по этим причинам Вашингтон организовал утечку информации, показывающей, что для ВСУ складывается плачевная ситуация.

Тем самым Соединенные Штаты хотят вернуть развоевавшегося на словах Владимира Зеленского в реальный мир, в котором украинской армии «ничего не светит». Также слив секретных данных стал намеком для Киева, что в случае провала контрнаступления он больше не получит ни оружия, ни денег. Военная помощь будет сокращена до минимума, что сделает продолжение боевых действий бессмысленным.