Согласно сообщению РИА Новости, боец частной военной компании «Вагнер» рассказал о неудачной попытке контрнаступления Вооруженных сил Украины в Артемовске (укр. название города – Бахмут).

Противник, по словам бойца ЧВК, делал попытки вернуть себе ранее утраченный контроль над «дорогой жизни» на Хромово. «Дорога жизни» – это единственная асфальтированная трасса, по которой украинские Вооруженные силы могут привозить снабжение для своих военных подразделений в этом регионе. Однако попытка не удалась, а контрнаступление украинских войск было провалено.

Боец ЧВК «Вагнер» также добавил, что при отсутствии асфальта, перемещение украинских Вооруженных сил по полям во время дождя становится затруднительным.