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В зоне проведения специальной военной операции на территории Украины была замечена колонна украинских танков Leopard 2A4 производства Германии. Соответствующие кадры с украинской техникой немецкого происхождения были опубликованы в Телеграм-канале «Vоенкор Котенок Z».

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, около десяти немецких танков вооруженных сил Украины двигаются в колонне по грунтовой дороге вдоль лесистой местности. Примечательным является тот факт, что в кадре у одного из танкистов можно рассмотреть нашивку 1-й отдельной Северской танковой бригады вооруженных сил Украины.

Данное военное формирование украинской армии, принимавшее участие в АТО на Донбассе еще с 2014 года, входит в состав оперативного командования «Север». После начала специальной военной операции данная бригада вела боевые действия против ВС России на территории Черниговской и Киевской областей. При этом штаб командования бригады располагается в поселке Гончаровское в Черниговской области.

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