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В Сети опубликована видеозапись боевой работы российского ударного беспилотника «Орион» («Иноходец»). На ней продемонстрирован один из боевых вылетов дрона, накрывающего позиции противника управляемыми ракетами.

На кадрах видно, как беспилотник готовят к вылету, снаряжают боезарядами. Затем оператор поднимает машину в воздух и ведет наблюдение за противником. Обнаружив вражеские позиции он наносит по ним мощные и точные удары. После вылета вновь осуществляется обслуживание БПЛА и его подготовка к новым атакам.

Напомним, беспилотный аппарат «Орион» может нести свободно падающие фугасные авиабомбы ФАБ-50, а также корректируемые КАБ-20 и КАБ-50 либо управляемые УПАБ-50. Дрон осуществляет разведку в видимом и инфракрасном диапазонах, может в любое время суток сопровождать цели на суше и воде в автоматическом режиме.

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