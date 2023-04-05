Длительные тюремные сроки грозят двум задержанным в Запорожской области наводчикам ВСУ. Их поймали российские силовики в Пологовском районе. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По данным оперативников, двое граждан Украины 1988-го и 1995-го годов рождения передавали украинским спецслужбам координаты различных объектов за вознаграждение. Позже по этим объектам артиллерия ВСУ наносила удары. В некоторых случаях этот привело не только к разрушениям – в результате обстрелов страдали и люди.

Уточняется, что задержали наводчиков в заброшенном доме. Там же нашли средства связи и наблюдения.

Запорожская область наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью вошла в состав Российской Федерации осенью прошлого года. Основанием для этого стал референдум, на котором большинство жителей указанных регионов высказались за присоединении к России. Сейчас часть Запорожской области контролируют украинские войска. По мнению ряда экспертов, анонсированное неоднократно контрнаступление ВСУ может начаться в Запорожской области с массированных артобстрелов и с использованием дронов-камикадзе.