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В Сети появились сообщения о ликвидации в Запорожье подполковника спецназа Пограничной службы Украины Александра Очеретнюка. Портал ANNA-NEWS пишет о возможном участии боевика в разведке боем, организованной подразделениями ВСУ.

Отмечается, что подполковник был ликвидирован еще 15 марта, но информация о его гибели просочилась в Сеть лишь сейчас. Известно, что он находился в бронированном автомобиле, по которому российские ВС попали из противотанкового ракетного комплекса.

В этот день ВСУ задействовали для разведки боем несколько бронемашин, пытаясь обеспечить прикрытие пехоте. Они искали уязвимые места в российской обороне, но нарвались на огонь из ПТРК и артиллерии. Миссия завершилась провалом, подразделения потеряли личный состав и технику.

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