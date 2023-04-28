Много грязи и мало военной техники. Вот главные причины, почему неоднократно анонсированное контрнаступление ВСУ до сих не началось. Об этом пишет швейцарское издание NZZ – сообщает “Военное обозрение”.

Журналисты отмечают: между Западом и Киевом возникают разногласия. Первый утверждает, что поставил почти всю необходимую технику, которая нужна ВСУ для успешного контрнаступления. Власти Украины же говорят, что техники недостаточно – танков, бронемашин и прочего западные союзники поставили меньше, чем планировалось. Помимо этого, у ВСУ не хватает артиллерии и боеприпасов, чтобы начать контрнаступление.

В то же время NZZ отмечает, что даже если бы военной техники было предостаточно, то наступление всё равно бы не состоялось в ближайшее время. Тяжёлые натовские танки, БМП и БТРы просто увязли бы в размокших от дождей украинских дорогах.