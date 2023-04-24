Украина не может стать членом Североатлантического военного блока без согласия России. Если не заключить соответствующее соглашение с Москвой, то расширение НАТО за счёт Украины приведёт к глобальному военному конфликту. Такое мнение высказала вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро – сообщают “Известия”.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены альянса согласны с вступлением в него Украины. Вице-спикер венгерского парламента в этой связи отметила, что расширение НАТО пока невозможно – на Украине идут боевые действия, границы страны оспариваются. Таким образом, избежать мировой войны можно лишь, если Россия заключит с НАТО соглашение о вступлении Украины в альянс.

“Известия” напоминают, что киевские власти планируют получить от НАТО “чёткий алгоритм действий”, как Украина может вступить в НАТО. При этом западные СМИ сообщали, что Столтенберг принимает желательное за действительное – пока далеко не все страны альянса согласны на передачу “чёткого алгоритма” Киеву. В числе таких стран США, Германия и Венгрия.