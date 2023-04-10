10 апреля – ИА Discover24.ru. В Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ) отменили ранее запланированную лекцию Алексея Арестовича, который ранее занимал должность советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает канал Телеграм студенческого академического совета.

По мнению совета, встреча с Арестовичем была «неосторожной попыткой» предоставить студентам опыт «медийного лица». Руководство вуза извинилось перед учащимися. После инцидента в университете было созвано в срочном порядке заседание правления совета, в ходе которого будет сделан анализ ошибок.

Арестович известен своими высказываниями о событиях на Украине, в том числе о поражении страны в конфликте с Москвой. В вузе также осудили приглашение «одиозных» спикеров, которые могут представлять угрозу консолидации общества страны.