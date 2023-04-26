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Согласно сообщению портала «Тульские новости», интернет-сайт с подробной инструкцией «Как стать феей Винкс в домашних условиях» был заблокирован по требованию региональной прокуратуры.

По данным дела, прокуратура провела мониторинг по запросу «как стать феей огня из Винкс» и нашла на одном из сайтов материал, который, по их мнению, содержал опасные инструкции, способные привести к самоубийству или другим серьезным последствиям.

Интернет-ресурс был заблокирован после того, как установить владельца и привлечь его к ответственности не удалось, поскольку портал зарегистрирован в Америке.

Ранее подобные случаи также имели место, например, в 2017 году полиция во Владимире искала авторов смс-рассылок с инструкцией, как стать феей, как в детском мультфильме «Клуб Винкс». Для этого предлагалось оставить газ включенным на ночь.

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