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В продуктовых и других магазинах Киева появилось множество товаров с «патриотическими» названиями, сообщает РИА Новости. Так, семена свеклы, кукурузы и кабачков теперь называются «Бандера», «Джавелин» и «Нептун» соответственно.

Внимание привлекают также руккола сорта «Волонтерка» и редис под названием «Две-три недели», увековечивший известное высказывание бывшего советника главы ОП Алексея Арестовича.

Далеко не всем на Украине нравится использование «патриотической тематики» в продуктовых магазинах и наименованиях товаров. В Верховную раду уже внесли законопроект, которым депутаты намереваются запретить применять названия западного оружия в коммерческих целях. Пока он рассматривается парламентариями, любой киевлянин может приобрести кабачки «Призрак Киева» или другие семена с необычными наименованиями.

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