В Белом доме не располагают достоверной информацией, что российские силы захватили в Артёмовске (Бахмуте) административное здание. Власти США считают, что бои за город продолжаются. Об этом во время брифинга рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби – передаёт РИА “Новости”.

Так Кирби ответил на вопрос журналиста о ситуации в Артёмовске.

О том, что Артёмовск “юридически взят” 3 апреля заявил основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин, добавив что российский флаг водружён над зданием местной администрации. Бойцы частной военной компании принимают активное участие в боевых действиях против ВСУ в Артёмовске. Тем не менее полностью город пока ещё не находится под контролем российских сил.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже полгода. ВСУ в последние месяцы несут здесь серьёзные потери. Для украинской армии город имеет важное значение – это стратегический транспортный узел, через который идёт снабжение всей группировки украинских войск в Донбассе.