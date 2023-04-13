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Маскировать военную технику под товары гражданского назначения и таким образом поставлять её в Россию. Таков был план предоставления “смертоносного оружия” Москве со стороны Пекина. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на недавно опубликованные в Сети секретные документы Пентагона – передаёт РИА “Новости”.

Информация о готовящихся КНР поставках якобы была получена США при прослушке агентов Службы внешней разведки РФ. Какую именно технику Китай планировал отправлять России, не уточняется. Что касается даты поставок, то здесь Пекин должен был постепенно наращивать объёмы с начала 2023 года. В слитых документах также обнаружили упоминание о том, что Китай мог быть втянут в вооружённое противостояние на Украине. Это бы произошло, если бы по территории России ВСУ нанесли удары из натовского оружия.

Секретные документы Пентагона появились в Интернете на прошлой неделе. В них, в основном, идёт речь о состоянии ВСУ, а также о мерах США и НАТО по укреплению украинской армии.

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