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Россия будет граничить с Польшей, в случае если США откажутся от поддержки властей в Киеве. ВСУ в одиночку не в силах противостоять российской армии. Такое мнение высказала ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь – передаёт РИА “Новости”.

В программе журналистка брала интервью у представительницы Конгресса США Марджори Тейлор Грин и поинтересовалась, не беспокоит ли её такое развитие событий. На это конгрессвумен ответила, что США должны стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине, а не вести против России войну с помощью украинского народа. В конце концов, украинские территории не входят в состав США и не располагаются в стране, которая бы являлась членом НАТО.

В Кремле неоднократно заявляли: западные страны поставками вооружения Киеву показывают, что не поддерживают мирное урегулирование конфликта на Украине. Предоставление ВСУ оружия и техники только продлевает боевые действия и ведёт к страданию украинского народа, заявляли представители российских властей.

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