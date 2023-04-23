Американские медики обеспокоены тем, что среди старшего поколения стремительно растет количество случаев возникновения заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Такую информацию сообщило издание ValuePenguin.

Отмечается, что количество заболеваний сифилисом, хламидиозом и гонореей среди граждан США, в возрасте старше 55 лет, увеличилось в три раза. Больше всего зафиксировано подобных случаев в округе Колумбия. Также высокий рост ЗППП специалисты отмечают в Нью-Йорке, Калифорнии, Аляске.

Медики уточняют, что рост заболеваемости отмечается не просто в целом по стране. Отмечается также локальными вспышками в домах престарелых – в одном заведении могут заразиться сразу по несколько десятков постояльцев.

Министерство здравоохранения США и другие компетентные организации данную статистику не комментируют. В американской ассоциации здравоохранения, которая представляет интересы многих домов престарелых в стране, заявили, что большая часть подобных учреждений на фоне сложившейся ситуации терпят колоссальные убытки.