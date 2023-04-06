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Пентагон заключил контракт на производство для Украины танков Abrams. Компания General Dynamics Land Systems получит за свою работу 27,1 миллион долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.

Сколько именно танков планируется выпустить на указанную сумму, не уточняется. Отмечается лишь, что деньги предусмотрены в рамках оказания военной помощи Украине посредством заключения контрактов на производство вооружения с оборонными компаниями. Предполагается, что партия танков должна быть готова уже к концу сентября этого года. Собирать боевые машины будут в городе Лиме (штат Огайо).

Ранее власти США заявляли, что намерены отправить в распоряжение ВСУ 31 танк Abrams. Сообщалось, что бронетехника поступит на Украину к осени. Пентагон также распространял информацию, где утверждалось, что в ближайшее время украинских военных будут обучать применять “абрамсы” в бою.

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