Россия развернет новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» и другие средства ПВО/ПРО для защиты Москвы, поскольку украинские атаки с воздуха становятся более частыми. Об этом сообщает американский портал Defense News в обзоре, составленном при участии агентства Associated Press. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В марте министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что его ведомство к концу этого года завершит модернизацию систем противоракетной обороны, предназначенных для защиты столицы. Это мероприятие стало как никогда актуальным, поскольку Украина время от времени «продолжает наносить удары беспилотниками дальнего действия» по объектам на территориях в глубине России.

Например, недавно Россия объявила, что украинский беспилотник советской эпохи Ту-141 «Стриж» был сбит всего в 175 километрах к югу от Москвы. Ударный беспилотник упал и разбился после того, как российская система постановки электронных помех отключила его навигацию.

Теперь, по словам Шойгу, в 2023 году в России будут сформированы дополнительные дивизия и бригада ПВО, а также бригада ПВО/ПРО специального назначения и зенитный полк с зенитно-ракетным комплексом С-350.

«Развитие средств воздушно-космической обороны является основным компонентом Государственной программы вооружений России с 2020 года. На эти усилия приходится около 17,5% от 3,4 триллиона рублей (44,3 миллиарда долларов США), потраченных на программу с момента ее запуска в 2011 году», – отмечает Defense News.

Предполагается, что программа приведет к развертыванию 100 дивизионов, в том числе 800 пусковых установок, состоящих из ЗРК С-400, С-350 и С-500. В рамках последней версии Государственной программы вооружения России на 2018-2027 годы, также известной как ГПВ-2027, средства будут направлены на производство С-500 (в предыдущем документе ГПВ-2020 были изложены усилия по разработке новых типов средств ПВО/ПРО).

В настоящее время в составе Войск противовоздушной и противоракетной обороны России находится 1-я армия ПВО, обороняющая Москву и Центральный промышленный район. В ее составе есть полки, оснащенные системами С-300 или С-400, но Шойгу сказал, что войска должны получить и С-350.

Всего, согласно ГПВ-2027, российские войска ПВО получат 12 дивизионов С-350 взамен С-300. Шесть пусковых установок С-350 уже находятся на вооружении, но 1-я армия ПВО еще не получила это оружие, указывает американский портал.

Что касается планируемой бригады противовоздушной и противоракетной обороны специального назначения, то Россия вооружит свою 15-ю армию ВКС комплексами С-500, способными противостоять баллистическим ракетам.

Система С-500 разрабатывается с начала 2000-х годов. В 2011 году Россия обнародовала планы строительства двух новых заводов по их производству; они открылись в 2016 году. В 2019 году началось производство С-500: Минобороны и компания «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку более 10 систем с 2021 года. «15-я армия ВКС России получила первый прототип С-500 в 2021 году, но в прошлом году поставки не было» – отмечают аналитики США.

Шойгу также сообщил, что в этом году его министерство поставит на боевое дежурство новую станцию управления космическими полетами «Развязка». Это станет заменой радиолокационной станции дальнего действия «Дунай-3У», стоявшей на вооружении с 1978 года и до начала 2000-х годов. Эта РЛС находилась в Чеховском районе Московской области, где теперь базируется «Развязка».

Новая РЛС дальнего обнаружения дополнит существующую радиолокационную станцию «Дон-2Н», которая работает в окрестностях Москвы с 1989 года и в последние годы была модернизирована.

Российская компания «Радиофизика» заявила на военной конференции МАКС в 2021 году, что «Развязка» – это РЛС Р-диапазона, основное назначение которой – каталогизация и работа с высокоорбитальными космическими объектами. По данным компании, в 2014 году на разработку этого радара было потрачено около 1 млрд рублей.

В рамках Госпрограммы вооружений к 2027 году также должны быть решены следующие задачи: