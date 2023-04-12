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Принятие в НАТО стран Восточной Европы, которые ранее находились в зоне влияния Советского Союза, в своё время сильно ударило по обороноспособности альянса. Причём проблема в полной мере не решена до сих пор. Об этом в своей статье для издания The American Conservative написал эксперт в сфере военно-промышленного комплекса Джордан Прескотт – передаёт РИА “Новости”.

Специалист указал, что новые члены Североатлантического военного блока до сих пор не смогли в полной мере модернизировать свои арсеналы. Изначально на их плечи легли основные траты по модернизации вооружённых сил. Таким образом, армии союзников по НАТО и в 2023 году не достигают своей функциональной совместимости, подчеркнул Прескотт.

По его словам, об устаревших арсеналах в странах Восточной Европы, которые некогда входили в Организацию Варшавского договора, говорили ещё во времена первой волны расширения альянса, однако тогда соответствующие предостережения были проигнорированы. В результате НАТО заполучила вместе с новыми членами и свой “хронический недостаток” в виде устаревшей военной техники и боеприпасов, отметил Прескотт.

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