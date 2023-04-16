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26 тысяч военнослужащих из 14 стран принимают участие в военных учениях “Аврора-23”. Манёвры стартовали в Швеции и уже стали самыми крупными за последние 25 лет. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Учения продлятся до 11 мая. За это время будут отработаны действия для предотвращения вторжения на территорию королевства. Военные манёвры преимущественно пройдут в южной части страны, на острове Готланд, а также на расположенных неподалёку от него территориях.

В учениях принимают участие военнослужащие не только из стран, которые соседствуют со Швецией. Сообщается о намечающихся тренировках с военными из США, Великобритании, Франции и других государств. Швеция в прошлом году подала заявку на вступление в НАТО. Пока документы о принятии Швеции в состав альянса находятся на стадии согласовании с несколькими его членами.

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