В Швеции, которая находится в ожидании подтверждения своего вступления в НАТО со стороны Турции, произошла новая антитурецкая провокация. В городе Гетеборг были развешены флаги Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической организацией. Об этом пишет РИА Новости.

Издание отмечает, что Швеция, не скрывая своей поддержки террористической организации, снова нарушает принятые обязательства и не принимает необходимых мер по требованию Анкары. В то время как Финляндия уже получила одобрение Турции для своего вступления в НАТО, Швеция отстает от нее в своем поведении.

Напомним, что в конце марта ратификация заявки Финляндии на вступление в НАТО была успешно завершена после одобрения ее вхождения в альянс со стороны Турции и Венгрии. Однако Швеция до сих пор не получила согласия от Анкары и Будапешта на свое вхождение в состав НАТО.