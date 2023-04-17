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Преподавательница физкультуры и тренер по метанию копья в американском штате Пенсильвания в возрасте 26 лет попала в полицию. Причиной ареста стала сексуальная связь с учеником, которому 17 лет. Об этом пишет The Morning Call.

По данным следствия, преподаватель Ханна Март начала близко общаться с учеником во время занятий, когда учила его метать копье.

В мае 2021 года она прислала подростку сообщение, где пригласила его к себе домой. Там они занялись сексом, причем близость инициировала учительница.

После этого школьник рассказал правоохранительным органам, что его связь с преподавателем длилась до октября 2022 года. Ханне Март предъявили обвинения в сексуальном насилии в отношении подчиненного лица.

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