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Telegram-канал BRIEF отметил рост популярности ЧВК «Вагнер» после попыток как-либо ущемить организацию.

В частности, приводится эфир «Первого канала» от 10 апреля, где один из военкоров упомянул «Оркестр», чем спровоцировал скандал. Тем не менее, в течение часа с федеральных каналов были сняты все блоки, в чем BRIEF видит переход эффекта «выжженной земли» с фронта в другие сферы жизни.

Это, по мнению авторов Telegram-канала, является отличительной чертой принципов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

«Попытка убрать ЧВК “Вагнер” из СМИ привела к тому, что о них говорят все и не говорить о них стало стыдно. Им перестали давать зеков — и это дало обратный эффект, вся страна пошла записываться в ЧВК “Вагнер”. Им не давали боеприпасы, и, казалось бы, в этой ситуации и оборону не удержишь, а они все равно идут вперед километр за километром», — говорится в посте.

В заключение BRIEF отмечает парадоксальность данного явления в истории.

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