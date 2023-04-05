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После трагической гибели блогера Владлена Татарского в результате теракта, в России начали обсуждать возможные антитеррористические меры, чтобы предотвратить подобные инциденты на своей территории.

Некоторые пользователи социальных сетей, в том числе и Telegram-канал «Говорит Топаз», предлагают нанести удар по киевскому телецентру, отмечая, что это место, где происходит оправдание преступлений киевского режима и постоянная поставка лживой информации. Об этом пишет «МК».

Другие, включая бывшего украинского политика Олега Царева, считают, что нужно нанести удар по дата-центрам или базе Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве.

Все это необходимо для того, чтобы навести страх на украинскую сторону и заставить ее отказаться от провокационных действий против России.

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