8 апреля – ИА Discover24.ru. В Артемовске (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные сражения. Российские штурмовики ведут наступательные действия и планомерно вытесняют противника на окраины населенного пункта. Активно работает по колоннам украинской техники и российская артиллерия.

Еще совсем недавно на украинских пабликах публиковали видео, на котором видно как украинские военные автомобили передвигаются по трасе Артемовск-Часов Яр (О-056). Сейчас в Сеть попала видеозапись разгромленной украинской военной техники на данном направлении.

Отмечается, что российская артиллерия держит под огневым контролем абсолютно все пути, ведущие в Артемовск. Поэтому теперь снабжение оставшейся в городе украинской группировки будет очень затруднено. Также проблематичным является и возможность отступления украинских подразделений из Артемовска. На участке трасы Часов Яр-Артемовск можно увидеть колонну дымящейся разгромленной военной техники ВСУ.