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Зенитно-ракетный комплекс “Бук”, который используют для борьбы с маневрирующими воздушными целями, оказался бессилен против российского беспилотника. Видеокадры уничтожения украинской техники опубликовало издание “Русская Весна” (“РВ”). Ролик предоставлен тактическим формированием “Каскад”.

На кадрах, снятых с высоты, вероятно, ещё одним беспилотным летательным аппаратом, видно, как украинский зенитно-ракетный комплекс заезжает в лесополосу. Спустя некоторое время с другой стороны на большой скорости туда же влетает дрон-камикадзе “Ланцет”. Техника загорается и в конечном счёте приходит в негодность.

На другом видео, которое также публикует “РВ”, видно, как ещё один “Ланцет” уничтожает украинский ЗРК “Оса”, стоящий на дороге. На этот раз беспилотник послало подразделение ВДВ.

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