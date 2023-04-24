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В ночь на 24 апреля украинские ВС попытались атаковать Севастопольскую бухту двумя надводными беспилотниками, сообщил ранее губернатор Михаил Развозжаев. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись уничтожения вражеских дронов.

Видео снял один из жителей Севастополя, который стал очевидцем событий. На ней сперва раздается сильный взрыв, после чего появляется столб пламени, на мгновение взметнувшийся в небо.

Известно, что российские ВС успешно отразили атаку. Один из дронов они уничтожили, второй по неизвестным причинам самоликвидировался. Разрушений и пострадавших нет, ни один объект поражен вражескими беспилотниками не был. В целях безопасности движение морского транспорта в районе Севастопольской бухты временно остановлено.

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