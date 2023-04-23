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В городе Часов Яр, который находится неподалёку от Артёмовска (Бахмута), ВСУ, похоже, спешно организуют оборону. В Сети появились видео и фото военной техники, которая стоит возле жилых домов. Соответствующие материалы публикует издание “Русская Весна” (“РВ”).

На фото и видео заметно, как за многоэтажками спрятана тяжёлая военная техника: танки, БМП. Это излюбленный метод ВСУ – прятаться за живым щитом в виде гражданских объектов или жилой застройки. Видео сделали сами украинские военные.

“РВ” напоминает, что в Часов Яр отступают обескровленные украинские подразделения, которые несут тяжёлые потери в ожесточённых боях за Артёмовск. Сейчас этот город почти полностью контролируется российскими силами. После освобождения Артёмовска может начаться наступление и на Часов Яр.

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