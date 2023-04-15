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В окрестностях Бахмута (ранее Артемовск) и самом городе остатки гарнизона ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, пытаясь удержать под своим контролем западные окраины. Ежедневно украинские боевики пытаются перебросить снабжение и свежие резервы в населенный пункт, однако все пути, ведущие в город, находятся под плотным огневым контролем российской артиллерии.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показали кадры, снятые видеорегистратором одной из машин украинской армии, которая пыталась прорваться в Бахмут по так называемой «дороге смерти». На опубликованных кадрах видно, как бронемашина «Хаммер», производства Соединенных Штатов Америки, несется на всей скорости по автомобильной дороге, а вокруг нее разрываются артиллерийские снаряды. При этом экипаж находился в секунде от гибели, одна на этот раз боевикам ВСУ повезло и они смогли проскочить.

Сообщается, что ежедневно в попытке перебросить свежие резервы и обеспечить снабжением остатки своего гарнизона командование украинской армии отправляет на верную гибель экипажи своих бронемашин на «дорогу смерти», большая часть которых так и не доезжает до пункта назначения.

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