В Телеграм-канале «Московского Комсомольца» появились фотографии Дарьи Треповой, подозреваемой в совершении убийства известного военного корреспондента Владлена Татарского.

Всего было опубликовано две фотографии с Треповой, сделанные утром 2 апреля. Сообщается, что на первом снимке девушка находится в помещении кафе, расположенном на Васильевском острове, со своей подругой. На второй фотографии Трепова работает за своим компьютером в арендованной квартире.

Напомним, что по факту взрыва и гибели военкора Татарского, о котором стало известно в воскресенье 2 апреля, Следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ.

При этом «Интефакс» сообщает, что следователи подозревают в убийстве российского военкора местную жительницу по имени Дарья Трепова, которая принесла в кафе подарок в виде бюста Татарского с вмонтированным в него взрывным устройством.