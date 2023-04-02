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Вооруженные силы Российской Федерации регулярно наносят удары по целям на территории Украины с помощью барражирующих боеприпасов «Герань-2». При этом украинские военнослужащие так и не нашли эффективный способ борьбы с российскими ударными дронами кроме крупнокалиберных зенитных пулеметов, установленных на мобильную платформу, в основном легковой пикап.

В украинском сегменте Сети активно распространяется видеоролик, где несколько пикапов ВСУ, оборудованные зенитными пулеметами и мощными прожекторами, ведут активную стрельбу в направлении темного ночного неба. Авторы видео уверяют, что в результате слаженной работы зенитных расчетов ВСУ российский ударный дрон «Герань-2» был успешно сбит.

По мнению ряда экспертов, данное видео является постановочным, так как украинские военнослужащие обнаруживают российские дроны «Герань-2» в режиме визуального наблюдения, а значит собрать в одном месте такое большое количество зенитных орудий маловероятно.

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