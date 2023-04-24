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Очевидец снял на видео момент массовой драки на одном из кладбищ в Омской области. Соответствующие кадры драки были опубликованы в Телеграм-канале издания «Подъем».

Сообщается, что массовая драка между людьми произошла в деревне Приветная, расположенном в Омской области. По предварительной информации причиной драки могло послужить дорожное происшествие. Очевидцы сообщают, что один из водителей не уступил дорогу другому автомобилисту, когда тот заезжал на территорию кладбища.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в массовой драке принимает участие не менее десяти человек, как женщин, так и мужчин. Один из мужчин сбил другого с ног и повалил его на землю. При этом окружающие люди пытаются разнять враждующие стороны, вступая в конфликт.

По данным издания, полиция Омской области начала проверку по факту массовой драки. Однако представители правоохранительных органов отметили, что заявлений от пострадавших в драке не поступало.

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