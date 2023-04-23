Снайпер 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения выявил и ликвидировал диверсионно-разведывательную группу вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Кадры с обнаружением и ликвидацией диверсантов ВСУ были опубликованы в Телеграм-канале «Кремлевская прачка».

На кадрах видно, как российский снайпер ведет наблюдение за передвижением членов диверсионно-разведывательной группы украинской армии с помощью тепловизора в ночное время суток. Всего российский боец обнаружил в лесу четырех украинских диверсантов. После того, как украинские разведчики подошли ближе российский снайпер открыл огонь на поражение.

От неожиданности диверсанты ВСУ так и не смогли понять от куда по ним ведут огонь. В результате трое украинских разведчиков было ликвидировано на месте, а четвертый получил ранение. На допросе он рассказал, что служит в 100-й бригаде территориальной обороны вооруженных сил Украины.