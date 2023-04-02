Румынское издание Adevarul опубликовало материал, согласно которому румыны начали выгонять из своих домов украинских беженцев из-за планирующихся изменений в законах о поддержке переселенцев. Сообщается, что действующая программа «50/20» предусматривает выплаты румынским гражданам, приютившим в своей собственности украинских беженцев.

Однако задержки выплат и планирующиеся поправки в законодательстве побуждают румын «ставить ультиматумы» украинцам, проживающих в их домах. Они должны начать оплачивать аренду или же искать себе другое жилье.

Согласно действующей программы в Румынии «50/20» владельцы собственности, приютившие у себя украинских беженцев, получают ежедневную компенсацию от государства в размере 50 леев (850 рублей) за проживание и 20 леев (340 рублей) за пропитание одного человека. Хозяин жилья в рамках данной программы должен обеспечить питанием и жильем своих украинских гостей.

Новые поправки в закон предусматривают выплаты для каждой украинской семьи в размере 2 тысячи (34 000 рублей) леев в месяц на срок до 4-х месяцев. За этот период украинцы должны найти для себя работу.