ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Румынское издание Adevarul опубликовало материал, согласно которому румыны начали выгонять из своих домов украинских беженцев из-за планирующихся изменений в законах о поддержке переселенцев. Сообщается, что действующая программа «50/20» предусматривает выплаты румынским гражданам, приютившим в своей собственности украинских беженцев.

Однако задержки выплат и планирующиеся поправки в законодательстве побуждают румын «ставить ультиматумы» украинцам, проживающих в их домах. Они должны начать оплачивать аренду или же искать себе другое жилье.

Согласно действующей программы в Румынии «50/20» владельцы собственности, приютившие у себя украинских беженцев, получают ежедневную компенсацию от государства в размере 50 леев (850 рублей) за проживание и 20 леев (340 рублей) за пропитание одного человека. Хозяин жилья в рамках данной программы должен обеспечить питанием и жильем своих украинских гостей.

Новые поправки в закон предусматривают выплаты для каждой украинской семьи в размере 2 тысячи (34 000 рублей) леев в месяц на срок до 4-х месяцев. За этот период украинцы должны найти для себя работу.

Вам может понравиться

Министр иностранных дел Латвии Ринкевич отметил 1 апреля заявлением о вступлении Украины в ЕС

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич решил остроумно пошутить на 1 апреля и заявил о присоединении Украины к Европейскому союзу. Об этом латвийский чиновник написал на своей страничке в

Российские штурмовики выбили бойцов ВСУ с их позиций на окраинах Артемовска

В окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут), как и в самом городе продолжаются ожесточенные боевые действия. Город, превращенный украинской армией за восемь лет в сплошной укрепрайон, постепенно переходит под полный контроль

Spiegel: немецкий контингент выйдет из Мали к маю 2024 года

Как сообщает немецкий журнал Spiegel, ФРГ планирует в июне 2023 года начать выводить своих военнослужащих из Мали, а к маю 2024 года полностью завершить вывод немецких войск. Сообщается, что вывод