ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В украинском городе Ровно снесли стелу, на которой были изображены две женщины. Сообщается, что власти города одну из них посчитали россиянкой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на городскую администрацию.

По словам представителей мэрии, памятник снесли в рамках действующего закона о декоммунизации. На стеле были изображены россиянка и украинка, одетые в национальные костюмы и стоящие на фоне герба УССР.

В мэрии города рассказали, что такие стелы использовали ранее в качестве агитации и пропаганды, но сейчас они неуместны и смотрятся в городе нелепо.

Такое решение вызвало бурные споры в социальных сетях. Пользователи указывают на то, что на стеле женщины были одеты в костюмы западной и восточной Украины, и называют снос памятника очередным случаем вандализма со стороны властей киевского режима.

Вам может понравиться

ВМС США разместили в бухте Апра на Гуаме самое большое из задокументированных количество своих атомных подводных лодок

В Сети появился снимок плохого качества, на котором можно увидеть сразу несколько атомных подводных лодок ВМС США, находящихся в бухте Апра на Гуаме. Примечательным является тот факт, что западные средства

Военкор Суконкин рассказал, чем лучше всего поражаются танки ВСУ

Военный аналитик Алексей Суконкин заявил, что наилучшим образом танковую броню, включая гусеничные машины, можно поражать с помощью подкалиберных и кумулятивных боеприпасов. Хотя в подкалиберных боеприпасах нет взрывчатого вещества, они обладают

Медведев намекнул Сеулу о серьезных последствиях, в случае поставок для Киева оружия

Южная Корея готова стать поставщиком вооружения для ВСУ. Об этом заявил лидер республики Юн Сок Ёль во время своего интервью журналистам новостного агентства Reuters. Стоит отметить, что еще недавно в