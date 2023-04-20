В украинском городе Ровно снесли стелу, на которой были изображены две женщины. Сообщается, что власти города одну из них посчитали россиянкой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на городскую администрацию.

По словам представителей мэрии, памятник снесли в рамках действующего закона о декоммунизации. На стеле были изображены россиянка и украинка, одетые в национальные костюмы и стоящие на фоне герба УССР.

В мэрии города рассказали, что такие стелы использовали ранее в качестве агитации и пропаганды, но сейчас они неуместны и смотрятся в городе нелепо.

Такое решение вызвало бурные споры в социальных сетях. Пользователи указывают на то, что на стеле женщины были одеты в костюмы западной и восточной Украины, и называют снос памятника очередным случаем вандализма со стороны властей киевского режима.