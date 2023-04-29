Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха», «Курганмашзавод» собирается внедрить в производство новые образцы военной техники, в том числе истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф.

В рамках дополнительного контракта с Минобороны России «Курганмашзавод» будет поставлять различные образцы вооружения, такие как БМП-3, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л и другие. Кроме того, компания освоит ремонт техники ВДВ и введет в производство новые образцы военной техники, включая 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25М и бронетранспортер БТ-3Ф.

Ранее госкорпорация «Ростех» отчиталась о росте производства оружия для нужд армии, в том числе беспилотников «Ланцет» и КУБ, а также РСЗО «Торнадо-С».