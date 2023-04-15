ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новейшая российская система радиоэлектронной борьбы способна глушить спутники и иные космические аппараты на геостационарной орбите Земли. Дальность поражения целей этим комплексом составляет 36 тысяч километров, передает РИА Новости слова неназванного источника.

Подробные характеристики системы хранятся в строгом секрете, однако удалось выяснить, что это не просто «глушилка», которая лишает спутники возможности вести наблюдение на некоторое время. Новый комплекс РЭБ наносит мощный удар по электронике космического аппарата, в результате которого она выходит из строя и не подлежит восстановлению.

Напомним, что ранее сообщалось о значительном расширении области применения средств радиоэлектронной борьбы в зоне специальной военной операции. В основном они будут использоваться для уничтожения украинских беспилотников, осуществляющих разведку и сбрасывающих взрывные устройства на позиции ВС РФ.

Вам может понравиться

Российские войска применили ударные дроны “Иноходец” для ударов по ВСУ в зоне спецоперации

Разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец-РУ» разбил колонну техники ВСУ на Авдеевском направлении. Для этого использовались ракеты Х-БПЛА с термобарической боевой частью, которые воспламеняются при взрыве, сообщил телеграм-канал «Военная хроника». Одновременно с ударами

Конгрессвумен намекнула, что истинный враг американцев находится в Белом доме

Народ Америки должен определить, кого считать врагом: того, кто вскрыл неудобные для Белого дома факты об участии США в конфликте на Украине, или саму администрацию Белого дома. Об этом у

СМИ: китайский транспортник Y-20 получил новый двигатель взамен российского

В КНР, вероятно, внедрили собственную разработку вместо российского двигателя Д-30, который ранее использовался на китайских транспортных самолётах Y-20. Новая силовая установка позволит полностью раскрыть потенциал транспортника. Об этом пишет “Военное