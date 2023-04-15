Новейшая российская система радиоэлектронной борьбы способна глушить спутники и иные космические аппараты на геостационарной орбите Земли. Дальность поражения целей этим комплексом составляет 36 тысяч километров, передает РИА Новости слова неназванного источника.

Подробные характеристики системы хранятся в строгом секрете, однако удалось выяснить, что это не просто «глушилка», которая лишает спутники возможности вести наблюдение на некоторое время. Новый комплекс РЭБ наносит мощный удар по электронике космического аппарата, в результате которого она выходит из строя и не подлежит восстановлению.

Напомним, что ранее сообщалось о значительном расширении области применения средств радиоэлектронной борьбы в зоне специальной военной операции. В основном они будут использоваться для уничтожения украинских беспилотников, осуществляющих разведку и сбрасывающих взрывные устройства на позиции ВС РФ.