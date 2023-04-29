Российская компания «Наше кино» сообщила о своих планах снять семейную комедию «Ждун», которая будет основана на популярном и всеми любимом персонаже мемов.

Режиссером фильма станет Дмитрий Суворов, а съемки начнутся уже этой осенью. Продюсер Максим Рогальский отметил, что Ждун вызывает положительные эмоции у большей части опрошенных.

Главный персонаж фильма будет анимированным, при этом остальные роли исполнят живые актеры.

В основе сюжета – инопланетянин Ждун, который попадает на Землю и знакомится с мальчиком, проводящим каникулы у дедушки и бабушки в Абрау-Дюрсо. Мальчик помогает Ждуну вернуться домой, а Ждун помогает мальчику справиться с проблемами в его семье.

Фильм выйдет на экраны весной-летом 2024 года.