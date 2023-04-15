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Новейший российский беспилотный аппарат самолетного типа «Коршун» запускается без необходимости разворачивать стартовую катапульту. Это дает возможность существенно экономить время и гораздо быстрее выполнять боевые задачи, пишет ТАСС со ссылкой не представителей объединения «Изобретатели для фронта».

Они пояснили, что беспилотники «Элерон», «Орлан-10» и прочие, используемые ВС РФ, запускаются с катапульты, развертывание которой занимает не меньше 15 минут. Все это время оператор БПЛА остается привлекательной целью для артиллерии или РСЗО противника. «Коршун» запускается с руки и не требует сложной сборки. Все его комплектующие соединяются с помощью застежек, что занимает не более двух минут.

Преимуществом является и вертикальный взлет «Коршуна». Беспилотник после этого на доли секунды зависает в воздухе, а затем отправляется на боевое задание. Он способен не только проводить разведку и наблюдение за врагом, но и сбрасывать гранаты и иные взрывные устройства.

Скорость дрона составляет до 70 километров в час, продолжительность полета – 2 часа. «Коршун» способен подниматься на высоту 3 километра над уровнем моря, рассказали конструкторы.

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