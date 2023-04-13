ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Первый зампредседателя комитета российской Госдумы по международным делам, Алексей Чепа, согласен с заявлением американской разведки, которая назвала маловероятным возможность мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году.

Он считает, что Вашингтон оказывает влияние на президента Украины Владимира Зеленского и возможность переговоров полностью зависит от него.

Однако, Чепа отмечает, что мнение разведки зависит от ее информированности. Если власти Штатов будут делать все, чтобы мирных переговоров не было, то они не состоятся, так как киевский режим не пойдет на такие переговоры, пока не получит разрешения Вашингтона, и пока не будет условий, озвученных Соединенными Штатами Америки.

Чепа убежден, что дальнейший ход спецоперации может полностью поменять текущую ситуацию.

Вам может понравиться

Российские экипажи Су-25 уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении

По заявлению начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, экипажи штурмовых групп ВС Украины, расположенные в районе населенного пункта Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР, были обнаружены расчетами российских беспилотников. Об

Ветеран разведки назвал самые слабые места ВСУ

По мнению полковника и ветерана военной разведки Рустема Клупова, в украинских Вооруженных силах наибольшей проблемой является техника, так как остатки советской техники уже устарели, а использование иностранного оружия вызывает множество

Le Figaro: ситуация с украинскими беженцами в Германии вышла из под контроля

11 апреля – ИА Discover24.ru. По данным французского ресурса Le Figaro, в Германии начались массовые протесты из-за большого потока беженцев из Украины, а также Сирии и Афганистана. Одной из главных причин