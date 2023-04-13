Первый зампредседателя комитета российской Госдумы по международным делам, Алексей Чепа, согласен с заявлением американской разведки, которая назвала маловероятным возможность мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году.

Он считает, что Вашингтон оказывает влияние на президента Украины Владимира Зеленского и возможность переговоров полностью зависит от него.

Однако, Чепа отмечает, что мнение разведки зависит от ее информированности. Если власти Штатов будут делать все, чтобы мирных переговоров не было, то они не состоятся, так как киевский режим не пойдет на такие переговоры, пока не получит разрешения Вашингтона, и пока не будет условий, озвученных Соединенными Штатами Америки.

Чепа убежден, что дальнейший ход спецоперации может полностью поменять текущую ситуацию.