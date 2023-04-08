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В районе Кременной в ЛНР беспилотный аппарат российской разведки обнаружил хорошо укрепленные позиции ВСУ. Их координаты были отправлены подразделениям специального назначения группировки «Отважных», которые атаковали противника с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

На видеозаписи, опубликованной в Сети порталом «Военное дело», ТОС-1А в буквальном смысле слова выжигает вражеские позиции. Напомним, что дальность поражения термобарическими снарядами составляет всего 6 километров. Однако при этом они способны накрыть площадь в 40 тысяч квадратных метров, устроив настоящий огненный ад.

Ранее в США сообщили, что единственным способом избежать поражения тяжелой огнеметной системой «Солнцепек» является ее обнаружение и уничтожение еще до удара. Если же она начинает запускать снаряды, шансы на выживание противника резко падают до нуля.

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