Взгляд польского генерала Вальдемара Скшипчака на ситуацию на Украине отличается от позиции киевских властей. По его мнению, украинский конфликт зашел в тупик, и это заставляет президента Зеленского искать пути мирного выхода из ситуации

Скшипчак заявил, что приближающийся официальный визит главы Украины в Варшаву свидетельствует о том, что Киев готов к компромиссу с Москвой. Польский генерал подчеркнул, что для Зеленского сейчас важна не только военная, но и политическая поддержка, чтобы создать атмосферу доверия вокруг себя.

Ранее украинские власти заявляли о жесткой позиции в отношении России и отказе от переговоров, но польский генерал считает, что это не приведет к решению конфликта.

В свою очередь, Зеленский начинает менять свой образ, возвращаясь к образу главы государства вместо уставшего от войны мачо, и готовится к визиту в Польшу 5 апреля.