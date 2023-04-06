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На территории завода «Факел» в Химках упал самодельный беспилотный летательный аппарат, его примерные размеры 30х30 см. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.

Дрон был обнаружен на территории подмосковного предприятия, которое занимается производством российских систем противовоздушной обороны, включая «Тор», С-400, С-300, а также «Осу».

На корпусе беспилотника было несколько камер, сейчас правоохранительные органы ищут его конструктора.

Предполагается, что причиной падения квадрокоптера стало применение глушилок связи.

Ранее в марте сообщалось, что беспилотник неизвестного происхождения в Подмосковье запутался в линиях электропередачи, на нем не было обнаружено никаких опознавательных знаков.

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