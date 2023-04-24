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В туалете поезда «Ласточка» на станции Андроновка, расположенной в Подмосковье, было обнаружено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что утром 24 апреля сотрудники поезда проводили работы, связанные с уборкой вагонов. Во время уборки мусорного бака в одном из вагонов поезда работник обнаружил тело мертвого новорожденного ребенка. После обнаружения тела, сотрудник поезда сразу же вызвал полицию.

Юго-западный транспортный прокурор Шамиль Макиров, прибывший на место происшествия, начал проверку по установлению обстоятельств трагедии с целью выявить личность причастную к смерти младеца. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, что 24 апреля тело новорожденного мальчика было обнаружено на шоссе Фрезер, расположенном в юго-восточной части Москвы. На месте работают представители следствия и криминалисты с целью установить подробности происшествия.

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